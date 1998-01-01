Видео: В аэропорту Калининграда отменены все рейсы

В калининградском аэропорту отменены все рейсы, запланированные на среду, 2 января, и ночь со 2 на 3 января. По словам сотрудников аэропорта, вылеты невозможны из-за нелетной погоды.

По словам очевидцев, отменять рейсы начали приблизительно в 17:00 по местному времени (18:00 по Москве).

— Я здесь нахожусь где-то с пяти, и ни одного самолета за это время не вылетело, — рассказывает Наталья Савинцева, одна из пассажирок.

Instagram @natashaphoebe

К вечеру многих пассажиров разместили в гостиницах, поскольку их рейсы были отложены до следующего дня.

— Тут сейчас людей не так много. Было много днем, но потом, когда стало известно, что некоторые рейсы отменены до завтра, людей развезли по гостиницам, — сообщила Наталья.

На кадрах, которые сняли находящиеся в аэропорту очевидцы, видно, что часть пассажиров задержанных рейсов предпочла не уезжать в гостиничные номера и дожидаться самолета в здании воздушной гавани. Люди дремлют, устроившись на стульях и креслах-мешках прямо в залах ожидания.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что мощная метель задержала вылет более 30 рейсов из Москвы.