Мощная метель задержала вылет более 30 рейсов из Москвы

, 16:05 36

Вылет еще 11 рейсов вообще отменен. По расписанию работает только аэропорт «Жуковский».

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3473

К середине дня среды, 2 января, из-за сильной метели согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание» в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержан вылет более 30 рейсов. Кроме того вылет одиннадцати вообще отменен.

Самолеты по расписанию вылетают только из подмосковного «Жуковского».

Согласно прогнозам Гидрометцентра, снегопад и временами метель продлятся на протяжении всего дня.

Такая же снежная погода ожидается и в Санкт-Петербурге. Как сообщает ФАН со ссылкой на региональный МЧС, метель с мокрым снегом продлится до 3 января. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Экстремально низких температур не ожидается, но возможна гололедица.

Тема:
Погода 3473
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