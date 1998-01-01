Мощная метель задержала вылет более 30 рейсов из Москвы

К середине дня среды, 2 января, из-за сильной метели согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание» в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержан вылет более 30 рейсов. Кроме того вылет одиннадцати вообще отменен.

Самолеты по расписанию вылетают только из подмосковного «Жуковского».

Согласно прогнозам Гидрометцентра, снегопад и временами метель продлятся на протяжении всего дня.

Такая же снежная погода ожидается и в Санкт-Петербурге. Как сообщает ФАН со ссылкой на региональный МЧС, метель с мокрым снегом продлится до 3 января. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Экстремально низких температур не ожидается, но возможна гололедица.