Стало известно, кто нанес смертельные ранения фигуристу Денису Тену

Прокурор зачитал обвинительное заключение в специализированном межрайонном суде по уголовным делам бывшей столицы Казахстана Алма-Аты.
Как установило следствие, смертельные ранения ножом фигуристу Денису Тену нанес Нуралы Киясов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Обвиняемые признали свою вину частично — они сознались лишь в том, что украли зеркала с автомобиля фигуриста. По их словам, намерения лишать спортсмена жизни у них не было.
Казахстанский спортсмен был бронзовым призером Олимпиады в Сочи 2014 года и ЧМ-2015 по фигурному катанию, на чемпионате мира в 2013 году в Канаде он взял «серебро» ЧМ-2013 в Канаде, «золото» в чемпионате четырех континентов 2015 года, а также был обладателем множества других международных наград.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что проститься с погибшим фигуристом пришли тысячи жителей Алма-Аты.