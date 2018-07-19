Стало известно, кто нанес смертельные ранения фигуристу Денису Тену

, 11:05 14

Обвинительное заключение в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алма-Аты зачитал представитель стороны обвинения.

Фото: РИА Новости / Тимур Батыршин

Прокурор зачитал обвинительное заключение в специализированном межрайонном суде по уголовным делам бывшей столицы Казахстана Алма-Аты.

Как установило следствие, смертельные ранения ножом фигуристу Денису Тену нанес Нуралы Киясов. Об этом сообщает «Интерфакс».

— В ходе потасовки между Кудайбергеновым с Теном Кудайбергенов ударил железной пряжкой ремня по лицу Тена. В это время Киясов достал из рюкзака нож и направился к ним с целью напасть на Тена, после чего нанес два ножевых ранения Тену, — цитирует агентство представителя прокуратуры.

Обвиняемые признали свою вину частично — они сознались лишь в том, что украли зеркала с автомобиля фигуриста. По их словам, намерения лишать спортсмена жизни у них не было.

Денис Тен был убит в центре Алма-Аты днем 19 июля 2018 года, когда застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля и попытался их остановить. Во время потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмен был доставлен в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Казахстанский спортсмен был бронзовым призером Олимпиады в Сочи 2014 года и ЧМ-2015 по фигурному катанию, на чемпионате мира в 2013 году в Канаде он взял «серебро» ЧМ-2013 в Канаде, «золото» в чемпионате четырех континентов 2015 года, а также был обладателем множества других международных наград.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что проститься с погибшим фигуристом пришли тысячи жителей Алма-Аты.

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