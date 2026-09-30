Пели и аплодировали: первые секунды после посадки рейса Flydubai

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 99 0

Пассажиры исполняли национальные еврейские песни.

Фото, видео: SOHAIL SHAHZAD/ТАСС; 5-tv.ru

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Пассажиры пели и аплодировали после посадки самолета Дубай-Израиль

Пассажиры стали петь и аплодировать пилоту после посадки рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Кадры публикуют израильские СМИ. На видео видно, как в момент посадки в ОАЭ пассажиры исполняют песни.

Как отметил информированный источник в еврейском государстве, Тель-Авив был буквально в шаге от катастрофы уровня 11 сентября во Всемирном торговом центре в США.

Израильские разведчики работают на территории Саудовской Аравии, устанавливая все обстоятельства ЧП. По последним данным, пилот, который ранил коллегу ножом, оказался родом из Омана. Это создает версию о политическом мотиве — Оман и Израиль находятся в напряженных отношениях на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке. Однако точную причину случившегося еще предстоит выяснить.

До этого израильский 12-й канал сообщил ложную версию о том, что подравшиеся на борту самолета пилоты оказались из России и Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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