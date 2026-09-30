В результате атаки ВСУ на Брянскую область пострадали 12 человек

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 677 0

Один из них находится в тяжелом состоянии.

Атака ВСУ на Брянскую область 30 сентября: новости

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотника ВСУ на город Трубчевск в Брянской области пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, среди пострадавших семь студентов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Все раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

«Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек, из них семь — студенты. Один из ребят в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу», — написал Ковальчук.

Губернатор также призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к незнакомым предметам.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Брянской области в результате атак беспилотников. В Брянской области украинские БПЛА повредили железнодорожные пути на перегоне Тросна — Ржаница, когда по участку следовал поезд Смоленск — Брянск. В результате происшествия никто не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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