Доллар на торгах преодолел отметку в 70 рублей

, 10:15 353

На открытии торгов на Московской бирже американская валюта начала со снижения на 21 копейку, но потом пошла вверх.

Фото: www.globallookpress.com

В четверг, 3 января, начала свою работу после небольших новогодних каникул Московская валютная биржа. При открытии торгов американский доллар показал снижение на 21 копейку до 69,61 рублей, а рубль при этом вырос к бивалютной корзине.

Однако через несколько минут торгов американская валюта показала рост и преодолела отметку в 70 рублей, что произошло впервые с 11 сентября 2018 года. А, спустя час, впервые за три года курс вырос до 71,45 рублей за доллар.

Курс Евро в это же время составил — 79,11 рублей.

Что касается индексов, то при открытии они показали разнонаправленное положение. Индекс Московской биржи снизился на 0,44%, РТС вырос на 0,12%.

Как сообщал ранее Пятый канал, свои прогнозы на курсы мировых валют делают и специалисты не из экономической области. Так, профессиональный астролог Максим Чистяков считает, что наступивший 2019 год обрушит доллар и укрепит рубль.

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