«Грим удался!» — Дочка Безрукова не узнала своего дедушку в образе Деда Мороза

, 13:32 Фото 166

Известный российский актер Сергей Безруков рассказал о первой встрече двухлетней дочери с главным волшебником Нового года.

Фото: Instagram @s_bezrukov

Двухлетняя дочка российского актера Сергея Безрукова искренне поверила, что к ней приходил настоящий Дед Мороз.

— У Маши первая встреча с Дедом Морозом. В роли Деда настоящий дед… Родной дедушка! Грим удался! Маша поверила! — написал на своей странице в Instagram счастливый отец.

Instagram @s_bezrukov

Малышка по его словам была очень счастлива и прочитала новогоднему волшебнику выученного наизусть «Айболита» за что и получила от Дедушки подарки. Собрать один из них, к слову, пришлось папе. О чем Безруков и рассказал в своих следующий постах.

— Ох, нелегкая эта работа… Но строго по чертежам. Главное, чтобы не было лишних деталей, — посетовал актер в сети.

И позднее отчитался, что, конечно же, он все собрал и всего лишь за 35 минут, подтвердив фотографией счастливой Маши, играющей с собранным домиком.

В конце прошлого года Сергей Безруков вновь стал отцом. Его супруга — режиссер Анна Матисон — подарила ему сына Степана. Актер очень любит публиковать видео с прогулок с малышом. 

«Грим удался!» — Дочка Безрукова не узнала своего дедушку в образе Деда Мороза

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Instagram @s_bezrukov

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Instagram @s_bezrukov

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Instagram @s_bezrukov

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Instagram @s_bezrukov

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Instagram @s_bezrukov

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Instagram @s_bezrukov

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Instagram @s_bezrukov

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Instagram @s_bezrukov

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