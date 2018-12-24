Актер Сергей Безруков умилил своих подписчиков видео с детьми. Звезда сериала «Бригада» опубликовал запись, на которой дочка Маша везет коляску со своим маленьким братиком— Степой, который появился на свет ровно месяц назад.

— Степе уже месяц. Сестренка помогает родителям! — прокомментировал кадры глава семейства.

Поклонники актера не смогли сдержать эмоций. Люди порадовались за любимого актера, который обрел семейное благополучие и пожелали детям счастья и здоровья.

— Какая умничка!

— Да уж, у вас в семье все правильно: «сначала родили няньку, потом ляльку, — написали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 24 Дек 2018 в 6:00 PST

Как ранее рассказывал Пятый канал, 45-летний Безруков стал отцом во второй раз. 24 ноября его жена — режиссер Анна Матисон — подарила ему сына. Актер рассказал, что сам присутствовал на родах, и очень рад пополнению в семье.