Актер Сергей Безруков умилил своих подписчиков видео с детьми. Звезда сериала «Бригада» опубликовал запись, на которой дочка Маша везет коляску со своим маленьким братиком— Степой, который появился на свет ровно месяц назад.
— Степе уже месяц. Сестренка помогает родителям! — прокомментировал кадры глава семейства.
Поклонники актера не смогли сдержать эмоций. Люди порадовались за любимого актера, который обрел семейное благополучие и пожелали детям счастья и здоровья.
— Какая умничка!
— Да уж, у вас в семье все правильно: «сначала родили няньку, потом ляльку, — написали в сети.
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Как ранее рассказывал Пятый канал, 45-летний Безруков стал отцом во второй раз. 24 ноября его жена — режиссер Анна Матисон — подарила ему сына. Актер рассказал, что сам присутствовал на родах, и очень рад пополнению в семье.