Ставший причиной страшного цунами вулкан Анак-Кракатау вновь проснулся

, 14:08 Фото 28

По последним данным, пепельный выброс достиг высоты двух километров.

Фото: BBC.com

Новый всплеск активности на необитаемом вулканическом острове Анак-Кракатау, расположенном в проливе между островами Ява и Суматра в Индонезии, зафиксировали 3 января. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на портал Detik.

По предварительной информации вулкан выбросил столб пепла, который достигает двухкилометровой высоты. Местные власти запретили жителям близлежащих островов приближаться к вулкану на расстояние ближе, чем пять километров.

В результате недавней активности Ананк-Кракатау — частичное обрушение вулканических пород по мощности сопоставимое с землетрясением магнитудой 5,3, скорее всего явилось причиной цунами, обрушившееся на побережья островов Суматра и Ява 22 декабря 2018 года.

По последним данным, число погибших превысило 430 человек. Свои дома вынуждены были покинуть около 40 тысяч местных жителей.

В Индонезии на данный момент насчитывается 127 активных вулканов, семь из которых активно извергаются. Анак-Кракатау считается одним из самых активных в мире, он проснулся в июле 2018 года.

Ранее Пятый канад рассказывал о разрушительном цунами в Индонезии.

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