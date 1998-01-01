Видео: В МЧС прокомментировали обрушение здания в Новочеркасске

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Инцидент произошел на территории бывшего завода «Постоянных магнитов» в Ростовской области.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, МЧС России

На месте обрушения стены четырехэтажного здания в Новочеркасске Ростовской области находятся 25 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники. Специалисты проводят разбор завалов и обследование конструкций.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, обрушение части здания 1965-го года постройки произошло около 18 часов по местному времени 3 января в негазифицированной и неэлектрифицированной части здания на улице Буденовской.

Площадь завалов составила 60 квадратных метров. В соседнем помещении находился боулинг, из него эвакуировали 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места ЧП в Новочеркасске.

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