Видео: В МЧС прокомментировали обрушение здания в Новочеркасске

На месте обрушения стены четырехэтажного здания в Новочеркасске Ростовской области находятся 25 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники. Специалисты проводят разбор завалов и обследование конструкций.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, обрушение части здания 1965-го года постройки произошло около 18 часов по местному времени 3 января в негазифицированной и неэлектрифицированной части здания на улице Буденовской.

Площадь завалов составила 60 квадратных метров. В соседнем помещении находился боулинг, из него эвакуировали 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места ЧП в Новочеркасске.