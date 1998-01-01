Появились первые фото нового смартфона с «дырявым» экраном от Samsung

Фанаты южнокорейского бренда обсуждают появление шпионских снимков нового смартфона Samsung Galaxy S10 Edge. Изображение появилось на странице американского блогера Эвана Бласса вечером 3 января и мгновенно собрало тысячи просмотров и комментариев.

Samsung Galaxy S10 «Beyond 1,» in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln — Evan Blass (@evleaks) 3 января 2019 г.

Инсайдер пишет, что гаджет получил скругленные края экрана, тонкие рамки и одинарную фронтальную камеру. Вероятнее всего аксессуар теперь можно будет заряжать от корпуса телефона. Модель должны анонсировать 20 февраля 2019 года, а в продажу она поступит не раньше середины марта. Ожидается, что цена устройства на старте будет составлять порядка 70 тысяч рублей.

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