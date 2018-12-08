Всем на зависть! Наташа Королева показала с кем отметила Новый год в костюме вишенки

, 3:27 Видео 86

В новогоднюю ночь в доме известной певицы собрались друзья и звездные соседи Королевой, среди которых Владимир Винокур и Лариса Гузеева.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @koroleva__star

Заслуженная артистка России Наташа Королева показала как и с кем она отдыхала в новогоднюю ночь. Видео певица опубликовала на своей страничке в Instagram. Оказалось, что 2019-й она встречала в своем загородном доме в подмосковной деревне Крекшино.

— Мои прекрасные соседи и любимые, родные люди! Спасибо за шикарную новогоднюю ночь в нашем уютном #крекшино в вашей веселой компании, — написала певица под видео.

Публикацию Наташа Королева также сопроводила именами людей, с которыми она провела ночь. Среди них помимо мужа Сергея Глушко и сына Архипа, ее подруги, директор, стилист, а также звездные соседи Лариса Гузеева и Владимир Винокур.

Сам ролик — не менее занимательный. На смонтированных под веселую музыку кадрах видно, что шумная компания в несколько десятков человек веселится, танцует, запускает фейерверки. Сама же Наташа Королева пляшет и поет в костюме вишенки.

Поклонники звезды оставили сотни восторженных комментариев под видеозаписью. Они поздравили певицу с Новым годом и отметили, что хотели бы присоединиться к компании певицы и также весело провести праздничную ночь.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пользователи отругали Наташу Королеву за фото в трусах.

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