Украинские силовики расследуют попытку захвата власти в стране

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По информации СБУ, весной 2018 года в Чехии состоялся «Первый национальный украинский конгресс», на котором прозвучали призывы к перевороту.

Фото: www.globallookpress.com

Служба безопасности Украины приступила к расследованию попытки насильственного захвата власти в стране со стороны радикалов. В мае прошлого года участники «Первого национального украинского конгресса» (ПНУК) назвали Верховную раду, Генеральную прокуратуру и МВД преступными организациями, а единственным легитимным законодательным органом признали сам конгресс, пишет RT со ссылкой на издание «Украинские новости».

Сообщается, что заговорщики также объявили о создании вооруженных отрядов и собственной спецслужбы «Тайная екзекьюта» для выполнения приговоров «трибунала». Планировалось создание ячеек практически по территориальному признаку. Лидером мятежников указывается блогер и активист Евромайдана Рустам Ташбаев.

Ранее Пятый канал рассказывал подробности готовившегося военного переворота в Германии.

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