Украинские силовики расследуют попытку захвата власти в стране

Служба безопасности Украины приступила к расследованию попытки насильственного захвата власти в стране со стороны радикалов. В мае прошлого года участники «Первого национального украинского конгресса» (ПНУК) назвали Верховную раду, Генеральную прокуратуру и МВД преступными организациями, а единственным легитимным законодательным органом признали сам конгресс, пишет RT со ссылкой на издание «Украинские новости».

Сообщается, что заговорщики также объявили о создании вооруженных отрядов и собственной спецслужбы «Тайная екзекьюта» для выполнения приговоров «трибунала». Планировалось создание ячеек практически по территориальному признаку. Лидером мятежников указывается блогер и активист Евромайдана Рустам Ташбаев.

Ранее Пятый канал рассказывал подробности готовившегося военного переворота в Германии.