«Брови как у Брежнева» — Фанаты раскритиковали фото дочери Лободы

, 6:23 Фото 182

Певица опубликовала на своей страничке в Instagram снимок старшей дочери Евангелины, который оценили не все поклонники.

Фото: instagram @lobodaofficial

Известная российская певица Светлана Лобода опубликовала на своей страничке в Instagram фото восьмилетней дочери Евангелины. С ней звезда проворит новогодние каникулы на берегу океана в теплых краях. Каждый день певица выкладывает снимки со своим ребенком и получает тысячи восторженных комментариев.

Однако последняя публикация разделила лагерь фанатов. Некоторым поклонникам творчества Лободы не понравились брови ее дочери. При том, что сама знаменитость подписала фото фразой «Мой совенок», намекнув как раз на схожесть формы бровей.

lobodaofficial

— Боже. Завтра все своим детям зачешут брови вверх

— С бровями проблемы

— Фу, как у Брежнева…

— Что с ее бровями

— А почему брови такие как нерасчесанная шерсть у собаки???

— Ужасные брови, — написали злопыхатели.

Однако большинство подписчиков Лободы в Instagram все же отметили, что девочка прекрасна и ее брови причесаны довольно забавно.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Лобода озадачила поклонников откровенным постом.

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