В Петербурге скончался литературовед Борис Аверин

Известный литературовед, профессор кафедры истории литературы филфака СПБГУ Борис Аверин скончался в Санкт-Петербурге в пятницу, 4 января на 77 году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook писатель Андрей Аствацатуров.

— Профессионализм, ясность ума, интеллигентность — все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой. Никогда не помню, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо или что-то отрицал. Он был из тех, кто умел принимать жизнь, — написал Аствацатуров.

facebook @ astvatsa

— Борис Валентинович пришел нам из Серебряного века русской литературы. Какие чудные видеолекции по истории Петергофа — это мог сделать только Очарованный странник.

— Я слушала его лекции. Помню, как его «ругали» в секторе, что совсем без сна пришел, а он, оправдываясь, говорил, что дописывал статью, нужно писать, пока пишется…

— Его лекции — одно из самых светлых воспоминаний. Вечная память!

— Один из немногих филологов, на лекциях которого происходило некое ментальное воспарение, было волшебство.

— Борис Валентинович Аверин был любимый преподаватель на филфаке, на его лекции по литературе Серебряного века ходили все, кто мог, с вечернего и дневного отделений филфака, западники и русисты, вольнослушатели со всего города. Спасибо за переданную любовь к поэзии и правде, — пришут в соцсети коллеги и ученики профессора Аверина.

Борис Аверин родился в Калининской области, школу закончил в знаменитом пригороде Петербурга Петродворце, историей которого занимался впоследствии. В 1962 году он окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища, несколько лет провел на Земле Франца-Иосифа, а тем временем заочно учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. Потом защитил там же кандидатскую диссертацию по русской литературе и с 1974 года преподавал в университете и в других петербургских вузах. Борис Аверин также вел передачи на радио и телевидении и руководил переизданиям журнала «Современные записки». В 1999 году защитил докторскую диссертацию, посвященную творчеству Владимира Набокова.

О причинах смерти, а также о времени и месте похорон Бориса Аверина пока не сообщается.