«Папина копия!»: Поклонники Сергея Безрукова тщательно изучили фото его дочери

, 23:19 Фото 245

Актер опубликовал снимки маленькой Маши, которой исполнилось два с половиной года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Сергей Безруков порадовал поклонников свежим фото своей маленькой дочки Маши, которой в пятницу, 4 января, исполнилось два с половиной года. В честь этого события он выложил на своей странице в Instagram коллаж из трех снимков: на одном — актер с супругой Анной Матисон, на двух других — Маша.

— Машеньке сегодня 2,5 года! Поздравляем! Красавица наша, добрая и умная девочка! — написал гордый папа.

instagram @ s_bezrukov

За несколько часов под фотографиями набралось более тысячи поздравлений и пожеланий подписчиков.

— Поздравляю Машеньку! Пусть растет здоровой и такой же талантливой, как ее родители!

— Какие вы славные, Безруковы! С Новым годом! Всех благ, успехов и крепкого здоровья!

— Поздравляем! Расти, Машенька, здоровенькой, умненькой, счастливенькой на радость себе и папе с мамой! И братику!

— Такая маленькая, но уже такая взрослая! — пишут поклонники

И конечно же, многие стараются уловить сходство девочки с родителями. Вердикт вынесен практически единогласно:

— Сергей Витальевич, взгляд и глазки ваши! Красивая доченька!

— Очень похожа на папу.

— Глаза папины.

— Папина доча!

— Папина копия.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ноябре 2018 у Сергея Безрукова и Анны Матисон родился сын Степа. Актер выложил в соцсети фотографию из роддома и рассказал, что присутствовал при родах.

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