Стали известны причина и число пострадавших в ДТП в Петербурге

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Поздно вечером 4 января на перекрестке Московского проспекта и Бассейной улицы микроавтобус с детьми врезался столб на перекрестке.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, Пятый канал

Пассажирский микроавтобус с детьми попал в аварию на юге Петербурга. ДТП произошло поздно вечером в пятницу, 4 января, на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы. На месте сейчас работает бригада медиков.

По предварительной информации, микроавтобус на полной скорости въехал в столб. В этот момент в салоне находилась группа детей. Сообщается, что пострадали пять детей и двое взрослых. Тяжесть полученных травм не уточняется.

По данным ГИБДД авария произошла из-за того, что водитель пытался уйти от столкновения с пешеходом, который внезапно выскочил на дорогу на красный сигнал светофора. Известно, что пешеходом является женщина. Сейчас она задержана.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что страшное ДТП произошло в Подмосковье. В результате погибли четыре девушки.

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