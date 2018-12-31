«Так или иначе прекратится»: Украинский министр Омелян о ж/д сообщении Незалежной с РФ

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По мнению украинского министра инфраструктуры, вполне может быть, что просто упадет спрос на подобного рода перевозки.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не сомневается, что железнодорожное сообщение Незалежной с Россией в любом случае прекратится. По его словам, жители Украины все реже предпочитают отправляться в соседнее государство поездом. От этом сообщает РЕН, со ссылкой на телеканал ZIK.

— То есть оно будет прекращено так или иначе — или решением правительства, или по факту никто не будет ездить, рассказал в эфире телеканал ZIK украинский министр.

Правда, он отметил, что вопрос о прекращении ж/д сообщения с РФ в правительстве Незалежной еще «не финализирован».

Тема прекращения железнодорожного сообщения Украины с Россией стала «любимым коньком» Владимира Омеляна. Он неоднократно предрекал подобный инфраструктурный разрыв Незалежной с Россией и его ведомство даже сообщало о внесении соответствующего предложения на рассмотрение кабмина.

Ранее Пятый канал рассказывал, как украинский видеоблогер побывал в преддверии Нового года на главном железнодорожном вокзале Киева, и чем он объяснил пустоту на некогда оживленной первой платформе, откуда уходили поезда в Москву.

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