Опубликован список самых невостребованных профессий 2019 года

Аналитики компании, занимающейся подбором персонала и поиском работы соискателям HeadHunter провели исследование рынка труда. Результаты выявили самые невостребованные профессии в 2019 году.

Так, меньше всего будет вакансий по таким специальностям, как топ-менеджмер, юрист, государственный служащий, бухгалтер и молодые специалисты. Об этом сообщает URA.RU.

При этом, специалисты полагают, что в связи с дефицитом кадров легче всего работу смогут найти врачи, медсестры, страховые консультанты и фармацевты.

Также будет спрос на услуги специалистов сферы торговли: продавцов, менеджеров по продажам и торговых представителей. Традиционным спросом будут пользоваться программисты.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в 2019 году без работы могут остаться не мене 230 тысяч работающих жителей России.