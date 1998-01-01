Банковским служащим и водителям обещают массовые увольнения в 2019 году

Сотрудники банковских и транспортных сфер могут остаться без работы в связи с возможными массовыми сокращениями в 2019 году. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на документ Минтруда, имеющийся в распоряжении редакции.

Ожидается, что больше всего увольнений произойдет в банковском секторе. Предположительно, кредитные организации захотят расстаться с 30 тысячами человек. Данная мера связана с тем, что Центробанк в 2018 году отобрал лицензии у многих российских банков. В транспортной же сфере сокращения могут коснуться 27 тысяч работников.

Также в группе риска находятся сотрудники производств электрооборудования, автомобилей и стройматериалов.

Всего без работы в 2019 году могут остаться более 230 тысяч россиян. Прогноз ведомства основан на опросе работников 46 тысяч организаций, где трудятся 12 миллионов человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минтруд собирается ввести электронные трудовые книжки.