Хакеры Anonymous обнародовали новые сведения о вмешательстве Лондона в дела других стран

Группа хакеров Anonymous опубликовали очередные свидетельства предполагаемого вмешательства Лондона в дела других государств, пишут «Известия».

Речь идет о целой серии документов британского правительственного проекта Integrity Initiative, в рамках которого осуществлялось информационное противодействие России. Так в общем доступе оказались аналитические доклады о работе Sputnik и RT, а также счета на оплату услуг за их составление (около тысячи фунтов). Отмечается, что автором исследования о телеканале Russia Today является некий Джассар Джамаль аль-Тахат, проживающий в Иордании. Его имя фигурирует в счетах, выставленных 15, 18 и 21 апреля. В представленных документах говорится об освещении отравления в Солсбери, ситуации в странах бывшего СССР и ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, хакеры представили доказательства вмешательства Лонндона в дела других государств — США, Китая, Сербии, Литвы, Латвии и Армении.

Первые данные о британском проекте Integrity Initiative появились в ноябре 2018 года. Пятый канал рассказывал, что в его рамках получали финансирование Уильям Браудер и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.