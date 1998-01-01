Полиция Калифорнии сообщила о стрельбе в боулинге с многочисленными жертвами

Полиция штата Калифорния в субботу, 5 января, сообщила о стрельбе в развлекательном боулинг-центре около 12.20 по местному времени.
В настоящее время на месте работает полиция и экстренные службы.
— Сообщения о выстрелах с многочисленными жертвами. Работает полиция города. Ведется расследование, — сообщается в Twitter правоохранителей.
Все произошло в 32-х километрах от Лос-Анджелеса в городке Торранс. Предварительно, погибли три человека, но официальных заявлений властей пока не поступало.
Обстоятельства произошедшего уточняются.