Полиция Калифорнии сообщила о стрельбе в боулинге с многочисленными жертвами

Полиция штата Калифорния в субботу, 5 января, сообщила о стрельбе в развлекательном боулинг-центре около 12.20 по местному времени.

В настоящее время на месте работает полиция и экстренные службы.

— Сообщения о выстрелах с многочисленными жертвами. Работает полиция города. Ведется расследование, — сообщается в Twitter правоохранителей.

Rtvi.com

Все произошло в 32-х километрах от Лос-Анджелеса в городке Торранс. Предварительно, погибли три человека, но официальных заявлений властей пока не поступало.

Обстоятельства произошедшего уточняются.