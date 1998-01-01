Полиция Калифорнии сообщила о стрельбе в боулинге с многочисленными жертвами

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Все произошло в городе Торранс в 32 километрах от Лос-Анджелеса.

Фото, видео: Mirror.co.uk, twitter @FranceNews24

Полиция штата Калифорния в субботу, 5 января, сообщила о стрельбе в развлекательном боулинг-центре около 12.20 по местному времени.

В настоящее время на месте работает полиция и экстренные службы.

— Сообщения о выстрелах с многочисленными жертвами. Работает полиция города. Ведется расследование, — сообщается в Twitter правоохранителей.

Rtvi.com

Все произошло в 32-х километрах от Лос-Анджелеса в городке Торранс. Предварительно, погибли три человека, но официальных заявлений властей пока не поступало.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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