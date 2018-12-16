Билан рассказал о неудачных попытках создать семью

Завидный холостяк Дима Билан накануне поделился своими переживаниями и планами. В интервью изданию «СтарХит» он сказал, что не хочет выставлять свою жизнь напоказ и даже ближайшие родственники не знают о его переживаниях. И все дело в том, что современные гаджеты, интернет и социальные сети, по его словам, несут в себе опасность ничего не оставить личного для себя.
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Не так давно 37-летний артист тяжело пережил очередной разрыв, что нашло отражение на его внешности. Поклонники с тревогой наблюдали как он сильно похудел, а после побрился налысо. Певец пожаловался, что устал. В его жизни очень много ответственности и общения. У него совершенно нет возможность отвернуться в «четвертую стену», как он ее назвал, чтобы перевести дух и снова в бой, в работу.
Ранее Пятый канал рассказывал, как фанаты обнаружили сходство Билана с Фредди Меркьюри.