Билан рассказал о неудачных попытках создать семью

Завидный холостяк Дима Билан накануне поделился своими переживаниями и планами. В интервью изданию «СтарХит» он сказал, что не хочет выставлять свою жизнь напоказ и даже ближайшие родственники не знают о его переживаниях. И все дело в том, что современные гаджеты, интернет и социальные сети, по его словам, несут в себе опасность ничего не оставить личного для себя.

— Мне кажутся странными люди, у которых все на виду. Время такое, мы как на ладони, пароли от телефонов, от сайтов, от почты не такая уж тайна. Мы порой не знаем, кому отвечаем в соцсетях, куда отправляем сообщение, кто его видит. Чем больше мы раскрываемся перед киберпространством, тем больше опасность ничего не оставить для себя, — сообщил певец.

Не так давно 37-летний артист тяжело пережил очередной разрыв, что нашло отражение на его внешности. Поклонники с тревогой наблюдали как он сильно похудел, а после побрился налысо. Певец пожаловался, что устал. В его жизни очень много ответственности и общения. У него совершенно нет возможность отвернуться в «четвертую стену», как он ее назвал, чтобы перевести дух и снова в бой, в работу.

— Я узнал жизнь гораздо больше за последние два года. Это связано и с личными переживаниями и с планами, которые не воплотились в жизнь. Не мой стиль выворачивать кишки наружу, но я пытался создать семью — и не случилось, — заявил Билан.

Ранее Пятый канал рассказывал, как фанаты обнаружили сходство Билана с Фредди Меркьюри.