«Наташа назад не ходит»: Бывшая жена Ивана Краско рассказала о свободной жизни

Бывшая супруга народного артиста России Ивана Краско Наталья Шевель не жалеет о разрыве брачных уз, сняла себе жилье и надеется на свое дальнейшее творческое развитие. Как рассказала «СтарХиту» женщина, которая на 60 лет моложе известного артиста, смысл совместной жизни был потерян.

— Думаю, мы так и не смогли принять форму супругов. Я люблю его как уважаемого человека, который много сделал для искусства. Он добрый, много что делает для людей, и я не скажу, что он мне ничего хорошего не сделал. Мне есть, что вспомнить, и я буду скучать по этим временам. Но я не вернусь, — рассказала она.

На уточняющий вопрос, вдруг, спустя время, Краско решит возобновить не только дружеские отношения, она ответила:

— Он всегда говорил: «Иван назад не ходит». Вот я ему и отвечу: «Наташа назад не ходит». Но вы правы, я почему-то подозреваю, что так и будет.

По ее словам, после развода она могла остаться пожить в квартире с его родственниками, однако те создали невыносимые условия, и она вынуждена была срочно съехать.

— Я сняла небольшие комнаты в центре города. Когда мы расстались с Иваном Ивановичем, то какое-то время еще планировали жить вместе, пока я не найду себе жилье. Хотя и сама не думала долго оставаться, но чтобы сразу меня начали «выселять» — такого я не ожидала, — посетовала Шевель.

В целом актриса позитивно смотрит в будущее и не печалиться, что ее творчество пока не обрело такой же славы, как и ее громкие истории о личной жизни с бывшим 88-летним супругом.

— Думаю, что оно (творчество — прим.ред.) выстрелит когда-нибудь. Все равно я всем не смогу этого рассказать, да и по большому счету все равно, как меня воспринимают люди. Пусть я так и останусь латентным гением, серым кардиналом — буду чем-то между, только подальше от всей этой мишуры, — прокомментировала она шумиху в прессе, связанную с разводом с известным актером.

Ранее Иван Краско и Наталья Шевель раскрыли истинные причины развода.

Пятый канал рассказывал, как после развода с четвертой супругой Шевель Краско вернулся к третьей — Наталье Вяль и сыновьям Федору и Ивану.