Гарик Харламов и Кристина Асмус признались в любви к своей «принцессе»

, 22:20 Фото 236

Артисты поздравили в Дубае свою дочь с пятилетием через соцсеть.

Фото: Instagram @asmuskristina

Резидент «Comedy Club» Гарик Харламов и его супруга актриса Кристина Асмус трогательно поздравили свою дочь в Instagram с пятым днем рождения.

Артисты отметили ее прекрасные черты характера и пообещали сделать все, чтобы она выросла самой счастливой.

— Сегодня нашему с @garikkharlamov самому близкому другу, самому лучшему человеку, нашей принцессе исполняется 5 лет! В Настюше столько чистоты, заботливости, доброты, вежливости, смышлености, таланта, чувства юмора, озорства, ласки, терпения— написала Асмус, добавив, что их любимая дочка — смысл их жизни.

 
 
 
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Сегодня нашему с @garikkharlamov самому близкому другу, самому лучшему человеку, нашей принцессе исполняется 5 лет!!! 🎉💝🎈В Настюше столько чистоты, заботливости, доброты, вежливости, смышлёности, таланта, чувства юмора, озорства, ласки, терпения.☺️🧸 Мы каждый день благодарим бога за такое чудо! Сказать, что нам повезло — не сказать ничего! Мы с папой очень любим тебя, наша нежность! 👸🏼 Ты смысл нашей жизни! И мы всё сделаем для того, чтобы ты была самым счастливым человеком на земле! ✨ @garikkharlamov, С Днём рождения нашей крошки!!! Я люблю тебя!!! ❤️

Публикация от  Asmus Kristina (@asmuskristina)

В свою очередь Харламов поздравил свою супругу.

— С днем рождения нашей крошки! Я люблю тебя! ️ — подписал он.

Накануне Асмус разместила в Instagram «крик о помощи» — она написала, что впервые приехала в Дубай, где все семейство и отпразднует юбилей дочери, и спросила у подписчиков, что посетить в этом городе.

Ранее Пятый канал рассказывал, как видеоролик Асмус в халатике переполошил пользователей сети.

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