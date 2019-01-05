Гарик Харламов и Кристина Асмус признались в любви к своей «принцессе»

Резидент «Comedy Club» Гарик Харламов и его супруга актриса Кристина Асмус трогательно поздравили свою дочь в Instagram с пятым днем рождения.

Артисты отметили ее прекрасные черты характера и пообещали сделать все, чтобы она выросла самой счастливой.

— Сегодня нашему с @garikkharlamov самому близкому другу, самому лучшему человеку, нашей принцессе исполняется 5 лет! В Настюше столько чистоты, заботливости, доброты, вежливости, смышлености, таланта, чувства юмора, озорства, ласки, терпения, — написала Асмус, добавив, что их любимая дочка — смысл их жизни.

В свою очередь Харламов поздравил свою супругу.

— С днем рождения нашей крошки! Я люблю тебя! ️ — подписал он.

Накануне Асмус разместила в Instagram «крик о помощи» — она написала, что впервые приехала в Дубай, где все семейство и отпразднует юбилей дочери, и спросила у подписчиков, что посетить в этом городе.

Ранее Пятый канал рассказывал, как видеоролик Асмус в халатике переполошил пользователей сети.