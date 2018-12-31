«Пижамный кувырок»: Видео Асмус в халатике переполошило пользователей сети

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram выложила мини-ролик, где она предстала перед поклонниками в нижнем белье. Пост девушка назвала «Пижамный кувырок». Видео не оставило равнодушными подписчиков и породило массу лестных и не очень комментариев.

— Я один смотрю не на туда куда нужно.

— Какая же ты красивая, Кристина.

—Как реагирует Гарик на подобные публикации?

—Где блин Харламов? Че он такое допускает?

—Харламов лайк не поставил, — заметил один из подписчиков.

В целом видео вызвало у поклонников весьма странную реакцию. Они наперебой стали говорить о неких проблемах в личной жизни Кристины Асмус и о том, что она якобы едва ли не рассталась со своим законным мужем и встречается с его коллегой Гариком Мартиросяном. Подписчиков эти домыслы ввергли едва ли не в шок. Но, к счастью быстро выяснилось, что все эти утверждения основаны всего лишь на фантазиях их автора, сообщает Дни.ру.

Ранее Пятый канал рассказал, Кристина Асмус опубликовала в Instagram порцию новых фактов о себе.