«Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы»: Милонов зачитал рэп и снял клип

Депутат Госдумы Виталий Милонов снял рэп-клип, представляющий из себя ремейк композиции Хаски «Пуля Дура», но с новым текстом.
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Таким образом политик высказался против отмены концертов рэперов. Видео появилось в субботу, 5 января, на YouTube-канале Chain Your Life, принявшего участие в съемках. Начинается клип с того, что Милонов, сидя в кресле барбершопа видит по телевизору новостной сюжет об отмене рэп-концертов и возмущенно восклицает:
— Опять этих рэперов щемят! Надо пойти разобраться!
Далее депутат, уже на заднем сидении машины, едет по Петербургу и, совершая руками характерные пассы и жесты, читает рэп:
— Не хочу быть позером или пропагандистом,
Но я против того, чтоб запрещали артистов.
Не хочу видеть «ксивы», я хочу видеть баттлы,
Если хотите запретить, я хочу видеть факты.
Однако дальше следует перечень того, о чем Милонов не хочет слышать со сцены: «Не хочу рэп про геев или про наркоманов». Поэтому он рекомендует музыкантам петь свою музыку, но «следить за базаром».
Заканчивается клип тем, что помощник приносит на подпись депутату документ о запрете очередного концерта, который Милонов эмоционально рвет в клочья.
Правда в сети не все оценили произведение депутата. Многие назвали его лицемерным, другие же написали, что кортавого рэпа и без того хватает в России.
Ранее, как сообщал Пятый канал, против запрета рэп-концертов высказался президент России Владимир Путин.