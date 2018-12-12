«Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы»: Милонов зачитал рэп и снял клип

, 23:02 Видео 44

Депутат Госдумы перепел песню Хаски «Пуля дура», сочинив для нее новый текст.

Фото, видео: YouTube @CHAIN YourLife

Депутат Госдумы Виталий Милонов снял рэп-клип, представляющий из себя ремейк композиции Хаски «Пуля Дура», но с новым текстом.

Читайте также

Русский рэп: Мифы и реальность

Таким образом политик высказался против отмены концертов рэперов. Видео появилось в субботу, 5 января, на YouTube-канале Chain Your Life, принявшего участие в съемках. Начинается клип с того, что Милонов, сидя в кресле барбершопа видит по телевизору новостной сюжет об отмене рэп-концертов и возмущенно восклицает:

— Опять этих рэперов щемят! Надо пойти разобраться!

Далее депутат, уже на заднем сидении машины, едет по Петербургу и, совершая руками характерные пассы и жесты, читает рэп:

— Не хочу быть позером или пропагандистом,

Но я против того, чтоб запрещали артистов.

Не хочу видеть «ксивы», я хочу видеть баттлы,

Если хотите запретить, я хочу видеть факты.

Однако дальше следует перечень того, о чем Милонов не хочет слышать со сцены: «Не хочу рэп про геев или про наркоманов». Поэтому он рекомендует музыкантам петь свою музыку, но «следить за базаром».

Заканчивается клип тем, что помощник приносит на подпись депутату документ о запрете очередного концерта, который Милонов эмоционально рвет в клочья.

Правда в сети не все оценили произведение депутата. Многие назвали его лицемерным, другие же написали, что кортавого рэпа и без того хватает в России.

Ранее, как сообщал Пятый канал, против запрета рэп-концертов высказался президент России Владимир Путин.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

23:45
Хакеры Anonymous обнародовали сведения об инциденте в Солсбери
23:23
«Тупые как пробка»: Норвежский спортсмен-грубиян оскорбил российских лыжников
23:02
«Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы»: Милонов зачитал рэп и снял клип
22:50
Крупный пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО
22:35
Фигуристка Евгения Медведева дебютирует в канадском фильме
22:20
Гарик Харламов и Кристина Асмус признались в любви к своей «принцессе»
21:50
«Я не машина» — победитель «Голоса» о критике своего творчества
21:24
В Дубае затонула яхта с россиянами за 1,5 миллиона евро — видео
21:02
Стала известная официальная причина смерти Криса Кельми
20:36
Православные всего мира готовятся встретить Рождество Христово
20:16
Туристы назвали Петербург лучшим городом для празднования Рождества
20:00
«Секунды растянулись»: Петр Захаров рассказал об ощущениях на финале шоу «Голос»
19:44
Андрей Малахов напугал соцсети своей фотографией из больницы
19:28
«Спартак» расторг контракт с футболистом Самедовым
19:27
Массовая драка иностранных студентов произошла в столичном общежитии
19:12
Полиция Москвы оштрафовала Верника за езду по пешеходной зоне
18:58
Отец пострадавшей саночницы Демченко прокомментировал состояние ее здоровья
18:46
Backstreet Boys остепенились: Смазливые музыканты сняли семейный клип
18:30
«Наташа назад не ходит»: Бывшая жена Ивана Краско рассказала о свободной жизни
18:14
Самбурская нашла чем ответить на критику со стороны Гордон

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

12.12.2018

Москалькова: Путин поручил выяснить причины отмены концертов рэперов

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама