Как настроиться на рабочий 2019 год: Асторолический прогноз для все знаков

Как ни грустно это осознавать, но новогодние каникулы близятся к своему завершению. Пришло время начать моральную подготовку к первой рабочей неделе. Пятый канал узнал у астролога Павсекакия Богданова, каким рекомендациям стоит следовать всем знакам зодиака, чтобы максимально грамотно задать тон всему трудовому году.

Примета «как год встретишь — так его и проведешь» работает и в этом случае, рассказывает Павсекакий. Чтобы трудовой год прошел легко и приятно, первый рабочий день лучше всего провести, «максимально сглаживая углы».

— Будьте со всеми приветливы, будьте со всеми дружелюбны. Во всем ловите положительные моменты, — советует специалист.

Знаки Воздуха: Водолей, Близнецы, Весы

Воздушным знакам, несмотря на легкость в названии стихии, выход из новогодних каникул дастся тяжело. Астрологи считают, что для того, чтобы настроиться на рабочую волну, Водолеям, Близнецам и Весам придется сделать над собой усилие.

Знаки Земли: Телец, Дева, Козерог

А вот знакам зодиака под покровительством земной стихии работа будет даваться легко. В 2019 году Тельцам, Девам и Козерогам сопутствует удача в делах — потому и все трудовые задачи они будут выполнять играючи даже после длительного зимнего отдыха.

Знаки Воды: Рыбы, Рак, Скорпион

Не менее удачливыми в наступившем году будут и водные знаки — Рыбы, Раки и Скорпионы. Им, как и земным представителям, в течение всего 2019-го астрологи предвещают успех в делах. Поэтому для этих знаков совершенно не важно, в каком настроении начинать рабочий год — он в любом случае пройдет достаточно хорошо.

Знаки Огня: Овен, Лев, Стрелец

Огненным Овнам, Львам и Стрельцам поражать начальство продуктивностью будет мешать состояние здоровья. Астрологи сообщают, что в течение всего года общее самочувствие у представителей этой стихии будет достаточно вялым. Чтобы встряхнуться перед первой рабочей неделей в году, считают эксперты, лучше всего порадовать себя перед началом рабочего дня — съесть что-нибудь вкусное. А если позволяет график — то даже зайти в кино по пути на работу.

В целом, отмечает астролог, особенной динамики в делах ожидать не стоит ни одному знаку — год будет нудным, а выполнение большинства задач будет растягиваться на максимально возможный срок. К примеру, если обычно документы делались за пару дней, в 2019-м их придется ждать неделю.

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