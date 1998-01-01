Автобус с туристами из Петербурга дважды сломался по пути из Белоруссии

, 16:12 Фото 67

Пассажирам неисправного транспорта пришлось по несколько часов дожидаться запасных машин.

Фото, видео: Пятый канал

Автобус с туристами из Санкт-Петербурга сломался неподалеку от белорусской границы. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января, когда жители Северной столицы возвращались из турпоездки. При этом «приключения» начались, едва автобус отправился в путь.

— В восемь утра выехали из Минска, но не проехали и часа, как у автобуса прорвало какую-то прокладку и вырвало какой-то шланг, — делятся очевидцы.

Пока водитель чинил автобус, отправившая в рейс неисправный автобус турфирма компенсировала инцидент как могла — пассажирам предложили горячее питание и даже пообещали прислать автобус, который доставит их до города Полоцка. Правда, ждать спасительного транспорта пришлось около пяти часов.

По пути в Полоцк резервный автобус нагнал оставшийся на починку основной, поэтому в самом городе пассажиров снова пересадили в отремонтированное транспортное средство. Но, как выяснилось, злоключения туристической группы на этом не закончились — после смены планового маршрута водители туравтобуса попросту потеряли дорогу и едва не увезли своих пассажиров в Латвию.

— Потом вроде как решили ехать через Себеж, но в очередной раз свернули не туда и вернулись на трассу, идущую на северо- восток от Полоцка, сделав чуть ли не трехчасовой круг, — рассказал один из находившихся в салоне мужчин.

У самой границы с Россией автобус снова вышел из строя — во время движения начал слышаться нарастающий скрежет. После того как автобус досмотрели на таможне, машина тронулась с места с большим трудом, и намертво встала у ближайшей заправки. Пассажиры отмечают, что на последнем участке пути «раздавался запах жженой резины».

Совместными усилиями находившихся в салоне людей и туроператора удалось найти еще один резервный автобус, который довезет туристов до Санкт-Петербурга. Примечательно, что о неудовлетворительном техническом состоянии автобуса пассажиры говорили еще до отправления в тур — во время посадки в Петербурге многие жаловались на плохую фиксацию спинок сидений, которые болтались в пазах.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Ставропольском крае утром 6 января перевернулся переполненный микроавтобус с гражданами Азербайджана.

Автобус с туристами из Петербурга дважды сломался по пути из Белоруссии

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Пятый канал

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Пятый канал

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