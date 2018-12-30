В Ставропольском крае на междугородней трассе в кювет вылетел микроавтобус с гражданами Азербайджана. Опрокидывание транспорта произошло в воскресенье, 6 января.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Ставропольскому краю, ДТП случилось приблизительно в 10 часов 25 минут по местному и московскому времени. Предположительно, водитель микроавтобуса марки «Mersedes» потерял контроль над управлением транспортным средством — это и стало причиной того, что машина сошла с трассы и упала в кювет, опрокинувшись во время падения.

В ДТП пострадали десять человек — все они госпитализированы в ближайшие медучреждения и уже получают необходимую помощь. Среди пострадавших есть полуторогодовалый малыш.

— Известно, что все пострадавшие и водитель являются жителями республики Азербайджан города Баку. На месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции и специалисты экстренных служб. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщил Евгений Синицын, замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

По предварительной информации микроавтобус был переполнен, так как согласно конструкции машины должно быть семь пассажиров и один водитель, а по факту пассажиров оказалось на два больше. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего.

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