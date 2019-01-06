Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по традиции обратился с посланием к православным верующим в канун Рождества.
Глава Русской православной церкви пожелал всем укрепиться в вере.
Патриарх Кирилл в сочельник возглавит главную праздничную службу в Храме Христа Спасителя в Москве — первое всенощное бдение начнется в 17:00 мск, второе — в 23:00.
Ранее Пятый канал сообщал, как православные верующие отмечают Рождественский сочельник. Сегодня завершается 40-дневный пост. Рождественские службы пройдут в более чем 30 тысячах православных храмов по всему миру. А пока идут подготовки в божественным литургиям, молодежь по древней традиции наряжается в костюмы и идет колядовать.