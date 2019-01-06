Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

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Богослужения в честь светлого праздника начнутся в храмах вечером 6 января.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по традиции обратился с посланием к православным верующим в канун Рождества.

— Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа, — приводит его слова mk.ru.

Глава Русской православной церкви пожелал всем укрепиться в вере.

— Любовь Божия, явленная в рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим нестроениям и даже вооруженным конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть, — сказал предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл в сочельник возглавит главную праздничную службу в Храме Христа Спасителя в Москве — первое всенощное бдение начнется в 17:00 мск, второе — в 23:00.

Ранее Пятый канал сообщал, как православные верующие отмечают Рождественский сочельник. Сегодня завершается 40-дневный пост. Рождественские службы пройдут в более чем 30 тысячах православных храмов по всему миру. А пока идут подготовки в божественным литургиям, молодежь по древней традиции наряжается в костюмы и идет колядовать.

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