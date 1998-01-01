Православные верующие отмечают рождественский Сочельник

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Христиане завершают 40-дневный пост и готовятся к празднику Рождества Христова. В ночь с 6 на 7 января праздничные службы пройдут более чем в 30 тысячах храмов по всему миру.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

В воскресенье, 6 января, у православных верующих наступил рождественский Сочельник. Это день, который предшествует Рождеству. По традиции, 6 января принято заканчивать 40-дневный пост и начинать готовиться к одному из основных христианских праздников — Рождеству Христову. В ночь с 6 на 7 января праздничные службы пройдут по всему миру. Всего действо охватит более 30 тысяч храмов Русской православной церкви (РПЦ).

В Сочельник, накануне Рождества, у православных христиан издревле было принято колядовать. По окончании церковной службы молодежь наряжалась в костюмы и ходила к гости к соседям, распевая песенки с пожеланиями здоровья и счастья. Эти песни называют колядки. Хозяева домов давали гостям угощения или деньги.

Кроме того, ночь перед Рождество девушки любили проводить за гаданиями. Считалось, что полученным предсказаниям суждено сбыться. Самым популярным гаданием было о будущей семейной жизни.

Также вечером в канун праздника было принято отдыхать — работать запрещалось. Были и другие приметы, например, считалось недопустимым ссориться. Наоборот, стоило попросить прощения у людей, которые носили обиду, а также предлагалось простить недоброжелателей.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, кто поздравит православных россиян с Рождеством в 2019 году.

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