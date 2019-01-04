Видео: как проводят сочельник российские звезды

, 19:26 Видео 164

Пятый канал изучил социальные сети звезд и выяснил, чем российские знаменитости занимаются в канун Рождества.

Фото: www.globallookpress.com

7 января православные христиане отметят один из двух главных церковных праздников — Рождество Христово. Пятый канал выяснил, где и как проводят канун праздника — сочельник — звезды российского шоубизнеса.

Так, Иосиф Пригожин вместе с супругой певицей Валерией все свое время посвящает работе.

— Так и будем вместе крутиться весь год. Всех с Рождеством! — пишет Иосиф на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Так и будем вместе крутиться весь год. Всех с Рождеством !!! @valeriya

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А вот одна из самых обсуждаемых в соцсетях персон — Анастасия Волочкова — решила провести канун Рождества на отдыхе. В Сочельник балерина опубликовала новое фото в купальнике с солнечных Мальдив.

 — Мои золотые, как вы там? Не скучаете? У меня прекрасное настроение. Поздравляю вас с наступающим Рождеством. Счастья вам и Любви! — поздравляет женщина своих подписчиков.

 
 
 
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Мои золотые, как вы там?😊 Не скучаете? У меня прекрасное настроение.😊 Поздравляю вас с наступающим Рождеством. Счастья вам и Любви!❤️ У меня на веранде виллы очень удобный топчанчик, на котором можно уютно проводить время и спрятаться от солнца.😉🌴 Мои вы хорошие, безусловно, во время отдыха на море или океане, основные мои фото летние и в купальниках🌴 Ну было бы странным, я думаю, на пляже загорать и купаться в пальто..🤣😂 Просто, к счастью, форма моя позволяет надевать самые разные купальники и радовать вас своими фото.😊 Кому не нравится, можно ведь отписаться..🤣 Но не могут любимые мои злыдни.🙏🏻🤣 Без меня их жизнь скучна и не интересна.🤷‍♀️Я вас всех обожаю.🙏🏻🤣 Отдохну по полной в этом любимом мною райском мальдивском месте.🌴 Спасибо моему другу Антону @anton5 и его агенству за выбор этого волшебного острова.👍🏼 Он новый и клевый!🌴👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы

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Актер и музыкант Гоша Куценко в предрождественский день поделился с интернет-пользователями своей последней работой — новогодним музыкальным клипом.

Многие российские артисты накануне Рождества решили присоединиться к флешмобу «Верую», запущенному Советом по делам молодежи при Святейшем Патриархе Кирилле. Звезды выкладывают фото и видео внутри или около храмов и церквей. По желанию можно прочитать любимую молитву, отрывок из Евангелие или Псалтыря. Так, например, к флешмобу уже присоединились Николай Басков, Стас Михайлов, Андрей Малахов и Игорь Николаев.

 
 
 
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Дорогие друзья, братья и сёстры !!! Хочу поддержать идею Совета по делам молодежи при Святейшем Патриархе Кирилле о запуске флешмоба под названием #Верую! Перед Новым годом и Рождеством каждый молится о благополучии, удаче и здравии для своей семьи и близких. У каждого из нас есть важные и значимые, особые слова из Священного писания, к которым мы любим обращаться. В Евангелии и Псалтыри хранится множество строк, которые позволяют нам отважно преодолевать трудности, надеятся на светлое будущее. Хочу передать эстафету @maxgalkinru @rudkovskayaofficial @fkirkorov @malakhov007 @lopyrevavika С НАСТУПАЮЩИМ ВАС ПРАЗДНИКАМИ РОЖДЕСТВА 💥💥💥 #Верую, #совет по делам молодёжи при Патриархе, #Рождество, #ПатриархКирилл

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Ранее Пятый канал публиковал поздравление с Рождеством Христовым от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

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