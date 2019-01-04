Видео: как проводят сочельник российские звезды

7 января православные христиане отметят один из двух главных церковных праздников — Рождество Христово. Пятый канал выяснил, где и как проводят канун праздника — сочельник — звезды российского шоубизнеса.

Так, Иосиф Пригожин вместе с супругой певицей Валерией все свое время посвящает работе.

— Так и будем вместе крутиться весь год. Всех с Рождеством! — пишет Иосиф на своей странице в Instagram.

А вот одна из самых обсуждаемых в соцсетях персон — Анастасия Волочкова — решила провести канун Рождества на отдыхе. В Сочельник балерина опубликовала новое фото в купальнике с солнечных Мальдив.

— Мои золотые, как вы там? Не скучаете? У меня прекрасное настроение. Поздравляю вас с наступающим Рождеством. Счастья вам и Любви! — поздравляет женщина своих подписчиков.

Актер и музыкант Гоша Куценко в предрождественский день поделился с интернет-пользователями своей последней работой — новогодним музыкальным клипом.

Многие российские артисты накануне Рождества решили присоединиться к флешмобу «Верую», запущенному Советом по делам молодежи при Святейшем Патриархе Кирилле. Звезды выкладывают фото и видео внутри или около храмов и церквей. По желанию можно прочитать любимую молитву, отрывок из Евангелие или Псалтыря. Так, например, к флешмобу уже присоединились Николай Басков, Стас Михайлов, Андрей Малахов и Игорь Николаев.

Ранее Пятый канал публиковал поздравление с Рождеством Христовым от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.