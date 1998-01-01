Группа лыжников сбилась с пути на склоне Эльбруса

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На поиски направлены силы МЧС по Кабардино-Балкарии.

Фото, видео: © РИА Новости / Денис Абрамов, Пятый канал

Группа лыжников в воскресенье, 6 января, сбилась с пути на склоне Эльбруса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР) информации о происшествии поступила около 19.55.

На место, где по ориентировочно могут находиться люди, выдвинулся отряд МЧС из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Предположительно, все произошло на высоте 3,5 тысячи метров в районе Гара-Баши.

Количество пропавших лыжников и откуда они пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Пятый канал сообщал о пропаже девятерых альпинистов в горах Непала в середине октября 2018 года после схода снежной лавины.

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