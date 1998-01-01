Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

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Первая рабочая неделя нового 2019 года в России будет трехдневной.

Фото: www.globallookpress.com

Роструд напоминает россиянам, что первый рабочий день на наступившей неделе выпадает еще только на 9 января. Сообщение пресс-службы ведомства передает ТАСС.

Традиционно, новогодние каникулы — самые долгие за весь календарный год. В 2019-м первая рабочая неделя января будет укороченной — россияне отработают три дня с 9-го по 11 января.

Следующая «передышка» в рабочем календаре ждет жителей России только 8 марта. Это связано с тем, что 23 февраля выпадает на субботу и постановлением правительства выходной перенесен на 10 мая.

Раннее Пятый канал рассказывал о «дудле», который Google посвятил новогодним праздникам.

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