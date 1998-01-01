Новогодние каникулы в России давно уже стали традиционным праздником. Завершающим праздником череды выходных дней является Рождество Христово по православному календарю. В 2019 году россияне отдыхают с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Уже второй год подряд поисковая система Google 6 января посвящает самым длинным выходным в нашей стране свой так называемый «дудл». В этом раз в нем отразились атрибуты зимы — варежки и валенки, а также тихие семейные вечера перед чашкой чая, уютные ужины и конечно же отдых на свежем воздухе.

«Дудл» про новогодние праздники в России 2019 на главной странице поисковика. Google

Раньше Новый год в России отмечали в марте, потом этот праздник был перенесен на сентябрь. И лишь в 1700 году император Петр I принял решение отмечать его по юлианскому календарю — 1 января. На привычный сегодня григорианский календарь наша страна перешла только в 1918 году и со следующего года Европа и Россия стали отмечать один из самых волшебных праздников одновременно.

Православные всего мира готовятся встретить Рождество Христово

К слову, в петровскую эпоху празднование длилось тоже достаточно долго — семь дней. Ежедневно вечером у стен Кремля производился залп из пушек, а во дворах домов, которые были непременно украшены еловыми и можжевеловыми ветками, — из более мелких орудий. Чтобы придать значимости и торжественности празднику, на столбы вешали смоляные бочки, которые поджигались, а их свет озарял окрестности. Украшать ели сладостями и деревянными игрушками переняли тогда у европейцев, чтобы было вполне нормой, так как реформы Петра I непременно были связаны с Европой. Тогда страна открыла двери для взаимодействия и сотрудничества с соседними странами.

После революции новогодние гуляния в России были запрещены. Да, и не до этого было. Страну лихорадило, необходимо было создавать новые традиции. Пришедшие к власти большевики считали традиции царской России устаревшими. Но все же в 1937 году все возродилось вновь, а через 10 лет 1 января стало выходным днем. А история создания игрушек для елки в советский период, особенно в 40-е годы, требует отдельного и огромного материала. Они должны были быть не только произведением искусства, но и отражать достижения страны. Да и сам так горячо любимый всеми Дедушка Мороз появился именно в 1930-е годы. Прообразами современного волшебника стали персонажи славянского сказочного фольклора и календарных обрядов, а также Святой Николай.

В 1998 году Дед Мороз поселился в Великом Устюге, где была создана его резиденция. И вот уже более 20 лет огромное количество детишек приезжают туда вместе с родителями на встречу с главным волшебником.

Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году

Одной из наиважнейших традиций современного празднования Нового года в России является обращение главы государства за считанные минуты до боя курантов. Эта традиция появилась в 1976 году, кода к стране обратился Леонид Брежнев. Тот факт, что вся семья собирается перед экранами и внимательно слушает слова президент, приводит в восторг иностранцев, приезжающих к нам на Новый год.

— И как только он закончил, все внимательно выслушали все — до последней фразы — после этого сели и продолжили праздник. Я никогда не видел подобной реакции во Франции, — рассказал в интервью Пятому каналу звезда фильма «Такси» Сами Насери.

Празднование Нового года в России — это особая атмосфера и особые традиции. Так, например, мы десятки лет пока готовится праздничный стол непременно смотрим «Иронию судьбы» и «Голубой огонек». Считается, что праздник этот семейный и важно, чтобы за столом были все. И непременно в эту ночь должен прогреметь салют, как и в старые добрые времена — в каждом дворе.