Старт космического корабля «Прогресс» перенесен с марта на апрель

Старт грузового корабля «Прогресс МС-11» отложен на неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли. Причина отсрочки не уточняется, однако известна новая дата старта: вместо 28 марта «Прогресс» полетит к МКС 4 апреля. Несмотря на перенос запуска, старт все также пройдет по сверхбыстрой схеме — она позволяет кораблю долететь до станции за три часа.

«Прогресс МС» — серия грузовых космических кораблей российского производства. Первый подобный «тягач» был запущен в 2015 году, последний на данный момент старт состоялся в ноябре 2018-го.

Ранее Пятый канал публиковал видео с космодрома Байконур — там 3 декабря стартовала ракета-носитель с кораблем «Союз МС-11». Аппараты серии «Союз» относятся к пилотируемым, во время декабрьского старта на борту находились: россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.