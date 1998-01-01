В Великобритании выписали из больницы девочку, родившуюся с весом 500 грамм

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Девочка появилась на свет на 28 неделе в результате кесарева сечения из-за подозрений врачей о генетическом заболевании плода.

Фото: www.globallookpress.com

Британские медики до сих пор не верят в чудо, младенец, появившийся на свет с критической массой тела — один фунт и одна унция (500 грамм — прим.ред.) — выжил. Как пишет BBC, врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению из-за того, что при ультразвуковом исследовании появилось подозрение о генетическом заболевании у плода — у девочки были непропорционально маленькие конечности. Кроме того, младенец был недоразвит по показателям, принятым для срока в 28 недель. Медики опасались, что доносить ребенка женщина все-равно не сможет.

В результате операции на свет появился ребенок размером с женскую ладонь. Родителям девочки Джеймсу Дери и его супруге Робин Брайант сказали, что надежды на то, что младенец выживет практически нет. У младенца функционировала только одна почка. Из-за особенностей плаценты плод не получал достаточного питания. К счастью, подозрения о генетическом заболевании не подтвердились.

За жизнь новорожденной Халли, так назвали свою дочь Джеймс и Робин, врачи университетской больницы Уэльса в Кардифе боролись три месяца. Девочка училась самостоятельно дышать и постепенно росла. После того как вес младенца увеличился в три раза, малышку выписали домой, передает телеканал 360.

У супругов Джеймса Дери и Робин Брайант это второй ребенок. Старшему сыну, Оливеру, четыре года.

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