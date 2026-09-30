Черный глаз: мама обнаружила редкий рак у трехлетней дочери по записи видеоняни

Ребенок уже прошел шесть курсов химиотерапии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Мама обнаружила редкий рак глаза у дочери по записи видеоняни
Мать заметила у трехлетней дочери необычное свечение в глазу на записи видеоняни. После обследования у ребенка обнаружили редкий вид рака. Об этом сообщило Mirror.
Сначала 29-летняя Кристен обратила внимание, что у дочери Майли иногда косит глаз. Она решила показать ребенка педиатру, после чего девочку направили к офтальмологу. Однако ближайшего приема семье пришлось ждать несколько месяцев.
За это время мать заметила на видеоняне необычное белое свечение в глазу дочери. Кристен начала искать информацию и узнала о ретинобластоме — редком виде рака глаза, одним из признаков которого может быть белое отражение в зрачке вместо обычного красного на фотографиях со вспышкой.
После этого женщина проверила глаз Майли и увидела, что он полностью почернел. Родители срочно отвезли девочку в детское отделение неотложной помощи.
«Увидев, что „свечение“ означает ретинобластому, и увидев на мониторе ее черный глаз, я почувствовала, что это точно ретинобластома», — рассказала Кристен.
При этом, по словам матери, кроме изменений в глазу у девочки не было заметных признаков серьезного заболевания. Майли продолжала заниматься танцами и не жаловалась на самочувствие.
После обследования врачи выяснили, что опухоль почти полностью поразила левый глаз ребенка. Специалисты приняли решение удалить его. Операцию провели 21 ноября 2025 года в детской клинике Кливленда.
После удаления глаза семья ожидала, что этого будет достаточно. Однако результаты биопсии показали, что из-за размера и расположения опухоли девочке потребуется дополнительное лечение.
Майли прошла шесть курсов химиотерапии и завершила лечение в мае 2026 года. Через месяц после этого она позвонила в «Колокол храбрости» в детской клинике Кливленда.
Сейчас у девочки установлен постоянный протез глаза. По словам Кристен, дочь хорошо справляется с последствиями операции и продолжает жить обычной жизнью.
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