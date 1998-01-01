«Золотой глобус» за лучший иностранный фильм получила мексиканская лента «Рим»

, 8:01 Видео 25

Картина режиссера Альфонсо Куарона рассказывает о жизни мексиканской семьи в 1970-х.

Фото: romamovie.com

Фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона под названием «Рим» стал «Лучшим фильмом на иностранном языке» на 76-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходящей в понедельник, 7 января, в Лос-Анджелесе. Лента о жизни мексиканской семьи в 1970-х обошла картины из Ливана, Германии, Бельгии и Японии. О получении награды Альфонсо Куароно в престижной премии «Золотой глобус» сообщает ТАСС.

Сюжет строится вокруг средней мексиканской семьи, чья жизнь резко меняется после событий 1971 года, когда правительственные войска расстреляли демонстрантов во время студенческих беспорядков в Мехико.

«Золотой глобус» стал для «Рима» не первой наградой — на 75-м Венецианском международном фестивале лента Куарона взяла «Золотого льва».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, кто получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер в фильмах и в сериалах.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

8:36
Гленн Клоуз получила «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса
8:16
Телеповар Джейми Оливер купил дом с привидением за 6 миллионов фунтов стерлингов
8:01
«Золотой глобус» за лучший иностранный фильм получила мексиканская лента «Рим»
7:57
В Великобритании выписали из больницы девочку, родившуюся с весом 500 грамм
7:40
Названа новая версия гибели группы Дятлова на Урале
7:15
Кристиан Бейл получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер в фильме
6:58
Леди Гага завоевала второй «Золотой глобус»
6:44
Назван ТОП-10 новинок российского авторынка в 2019 году
6:31
Американские солдаты надругались над флагом Литвы
6:15
Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль в комедии»
6:01
В Киеве нашли «болезненное» положение томоса об автокефалии
6:00
Иммунную систему человека принудительно заставят бороться с раком
5:34
Марат Башаров после скандала с избиением жены уехал отдыхать во Францию
5:18
Старт космического корабля «Прогресс» перенесен с марта на апрель
5:01
Крисси Метц на «Золотом глобусе» нецензурно отозвалась об актрисе Элисон Бри
4:59
Туристов заставят платить за выезд из Японии
4:40
Российский боевик «Т-34» за неделю проката собрал 1 миллиард рублей
4:14
Руководство МХТ заступилось за Игоря Верника
3:57
Юлия Чичерина приютила петербургского кота — фото
3:29
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама