«Золотой глобус» за лучший иностранный фильм получила мексиканская лента «Рим»

Фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона под названием «Рим» стал «Лучшим фильмом на иностранном языке» на 76-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходящей в понедельник, 7 января, в Лос-Анджелесе. Лента о жизни мексиканской семьи в 1970-х обошла картины из Ливана, Германии, Бельгии и Японии. О получении награды Альфонсо Куароно в престижной премии «Золотой глобус» сообщает ТАСС.

Сюжет строится вокруг средней мексиканской семьи, чья жизнь резко меняется после событий 1971 года, когда правительственные войска расстреляли демонстрантов во время студенческих беспорядков в Мехико.

«Золотой глобус» стал для «Рима» не первой наградой — на 75-м Венецианском международном фестивале лента Куарона взяла «Золотого льва».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, кто получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер в фильмах и в сериалах.