Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль в комедии»

Майкл Дуглас завоевал награду «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле», сообщает РИА Новости. Престижный приз достался Дугласу за роль Сэнди Комински в комедийном сериале «Метод Коминского». По сюжету Сэнди — отставной актер, который на пенсии занимается тем, что учит других артистов мастерству игры.
Для Дугласа эта награда на «Золотом глобусе» стала шестой — в 1976 году он получил награду как продюсер «Пролетая над гнездом кукушки», в 1985 — как продюсер «Романа с камнем», а в 1988 году он получил приз «Лучшая мужская роль в драме» за роль брокера Гордона Гекко в «Уолл стрит». Также Дуглас получил почетную награду Сесиля Б. Де Милля в 2004-м и приз за лучшую мужскую роль в мини-сериале или телефильме в 2014 году.
76-я церемония вручения «Золотого глобуса» проходит 7 января в Лос-Анджелесе. К данному моменту стал известен обладатель награды за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале нынешнего года. Им стал Ричард Мэдден, сыгравший Дэвида Бадда в сериале «Телохранитель».
Лучший актёр в телесериале — драма:— Cinemaholics (@Cinemaholics_ru) 7 января 2019 г.
Ричард Мэдден — «Телохранитель» https://t.co/CLgi7Ciu8a pic.twitter.com/MNELzt9fZi
Широкой публике Мэдден известен по роли Робба Старка в «Игре престолов».
Лучшим драматическим сериалом 2018-го признаны «Американцы» — лента о паре агентов КГБ, которые проживают в пригороде Вашингтона.
Ранее Пятый канал рассказывал о неприятном инциденте, который случился с Крисси Метц на «Золотом глобусе».