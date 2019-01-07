Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль в комедии»

Майкл Дуглас завоевал награду «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле», сообщает РИА Новости. Престижный приз достался Дугласу за роль Сэнди Комински в комедийном сериале «Метод Коминского». По сюжету Сэнди — отставной актер, который на пенсии занимается тем, что учит других артистов мастерству игры.

Для Дугласа эта награда на «Золотом глобусе» стала шестой — в 1976 году он получил награду как продюсер «Пролетая над гнездом кукушки», в 1985 — как продюсер «Романа с камнем», а в 1988 году он получил приз «Лучшая мужская роль в драме» за роль брокера Гордона Гекко в «Уолл стрит». Также Дуглас получил почетную награду Сесиля Б. Де Милля в 2004-м и приз за лучшую мужскую роль в мини-сериале или телефильме в 2014 году.

76-я церемония вручения «Золотого глобуса» проходит 7 января в Лос-Анджелесе. К данному моменту стал известен обладатель награды за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале нынешнего года. Им стал Ричард Мэдден, сыгравший Дэвида Бадда в сериале «Телохранитель».

Широкой публике Мэдден известен по роли Робба Старка в «Игре престолов».

Лучшим драматическим сериалом 2018-го признаны «Американцы» — лента о паре агентов КГБ, которые проживают в пригороде Вашингтона.

Ранее Пятый канал рассказывал о неприятном инциденте, который случился с Крисси Метц на «Золотом глобусе».