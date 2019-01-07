Кристиан Бейл получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер в фильме

, 7:15 Видео 55

Награду принесла роль политика Дика Чейни в фильме «Власть».

Фото: www.globallookpress.com

Кристиан Бейл завоевал «Золотой глобус» за роль Дика Чейни в картине «Власть», сообщает РИА Новости. Награда получена в номинации «лучшая мужская роль в комедийном фильме или мюзикле». До этого «Золотой глобус» в подобной номинации, только в жанре комедийные сериалы завоевал Майкл Дуглас.

Фильм «Власть» режиссера Адама МакКея рассказывает о жизни Дика Чейни — американского политика, который в разное время был министром обороны США, вице-президентом, главой администрации президента и членом Палаты представителей. Бейл иронично прокомментировал свою номинацию, поблагодарив Сатану за то, что он вдохновил его сыграть Чейни.

На данный момент стали известны еще несколько обладателей престижной премии. Лучшим актером второго плана стал Махершала Али, сыгравший Дона Ширли в комедии «Зеленая книга». Примечательно, что сам фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли также получил «Золотой глобус» как лучшая комедия.

Награду в номинации «лучшая актриса второго плана» завоевала Реджина Кинг. Она сыграла в фильме «Если Бил-стрит могла заговорить», которая рассказывает о судьбе человека, ложно обвиненного в изнасиловании.

Ранее Пятый канал рассказывал о победной номинации Леди Гаги.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

8:36
Гленн Клоуз получила «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса
8:16
Телеповар Джейми Оливер купил дом с привидением за 6 миллионов фунтов стерлингов
8:01
«Золотой глобус» за лучший иностранный фильм получила мексиканская лента «Рим»
7:57
В Великобритании выписали из больницы девочку, родившуюся с весом 500 грамм
7:40
Названа новая версия гибели группы Дятлова на Урале
7:15
Кристиан Бейл получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер в фильме
6:58
Леди Гага завоевала второй «Золотой глобус»
6:44
Назван ТОП-10 новинок российского авторынка в 2019 году
6:31
Американские солдаты надругались над флагом Литвы
6:15
Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль в комедии»
6:01
В Киеве нашли «болезненное» положение томоса об автокефалии
6:00
Иммунную систему человека принудительно заставят бороться с раком
5:34
Марат Башаров после скандала с избиением жены уехал отдыхать во Францию
5:18
Старт космического корабля «Прогресс» перенесен с марта на апрель
5:01
Крисси Метц на «Золотом глобусе» нецензурно отозвалась об актрисе Элисон Бри
4:59
Туристов заставят платить за выезд из Японии
4:40
Российский боевик «Т-34» за неделю проката собрал 1 миллиард рублей
4:14
Руководство МХТ заступилось за Игоря Верника
3:57
Юлия Чичерина приютила петербургского кота — фото
3:29
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама