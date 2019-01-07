Кристиан Бейл получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер в фильме

Кристиан Бейл завоевал «Золотой глобус» за роль Дика Чейни в картине «Власть», сообщает РИА Новости. Награда получена в номинации «лучшая мужская роль в комедийном фильме или мюзикле». До этого «Золотой глобус» в подобной номинации, только в жанре комедийные сериалы завоевал Майкл Дуглас.
Фильм «Власть» режиссера Адама МакКея рассказывает о жизни Дика Чейни — американского политика, который в разное время был министром обороны США, вице-президентом, главой администрации президента и членом Палаты представителей. Бейл иронично прокомментировал свою номинацию, поблагодарив Сатану за то, что он вдохновил его сыграть Чейни.
#goldenglobe pic.twitter.com/bJdDCB2iMm— Cinemaholics (@Cinemaholics_ru) 7 января 2019 г.
На данный момент стали известны еще несколько обладателей престижной премии. Лучшим актером второго плана стал Махершала Али, сыгравший Дона Ширли в комедии «Зеленая книга». Примечательно, что сам фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли также получил «Золотой глобус» как лучшая комедия.
Награду в номинации «лучшая актриса второго плана» завоевала Реджина Кинг. Она сыграла в фильме «Если Бил-стрит могла заговорить», которая рассказывает о судьбе человека, ложно обвиненного в изнасиловании.
Ранее Пятый канал рассказывал о победной номинации Леди Гаги.