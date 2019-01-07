Кристиан Бейл получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер в фильме

Кристиан Бейл завоевал «Золотой глобус» за роль Дика Чейни в картине «Власть», сообщает РИА Новости. Награда получена в номинации «лучшая мужская роль в комедийном фильме или мюзикле». До этого «Золотой глобус» в подобной номинации, только в жанре комедийные сериалы завоевал Майкл Дуглас.

Фильм «Власть» режиссера Адама МакКея рассказывает о жизни Дика Чейни — американского политика, который в разное время был министром обороны США, вице-президентом, главой администрации президента и членом Палаты представителей. Бейл иронично прокомментировал свою номинацию, поблагодарив Сатану за то, что он вдохновил его сыграть Чейни.

На данный момент стали известны еще несколько обладателей престижной премии. Лучшим актером второго плана стал Махершала Али, сыгравший Дона Ширли в комедии «Зеленая книга». Примечательно, что сам фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли также получил «Золотой глобус» как лучшая комедия.

Награду в номинации «лучшая актриса второго плана» завоевала Реджина Кинг. Она сыграла в фильме «Если Бил-стрит могла заговорить», которая рассказывает о судьбе человека, ложно обвиненного в изнасиловании.

Ранее Пятый канал рассказывал о победной номинации Леди Гаги.