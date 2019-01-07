Видео: Впавшего в спячку ежа обнаружили при заливке катка в Ленобласти

, 11:31 Видео 66

Животное могло погибнуть, если бы не внимательность сотрудников катка.

Фото, видео: Вконтакте @sosnovy_bor, www.globallookpress.com

Во время заливки катка в Сосновом Бору в Ленинградской области местные жители обнаружили необычную находку — ежа, который выбрал довольно нетипичное место для зимовки. Видео спасения «рождественского чуда» опубликовали в социальной сети в ВКонтакте в группе «Мой Сосновый Бор».

— Заливаем лед, а тут ежик. На коробке зимовал еж. Вот это да, каких только чудес не бывает под Рождество, — рассказали спасатели.

Один из участников этого инцидента рассказал, что хоккейную коробку заливали уже пять раз, но животное обнаружили только сейчас. Если бы гостя не заметили, то он бы мог просто погибнуть под льдом. По данным телеканала 78, один из местных жителей взял ежа домой.

Ранее Пятый канал публиковал фото лисы, которая прогуливалась в Приморском районе Петербурга в новогодние праздники.

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