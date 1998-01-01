Участник «Битвы экстрасенсов» поделился подробностями жизни Дарии Воскобоевой

Участник «Битвы экстрасенсов» Влад Деймос рассказал в интервью Пятому каналу, что Дарии Воскобоевой диагностировали онкологию, но женщина скрывала ото всех свою болезнь. У Дарии были дети, но, по словам экстрасенса, с супругом они не жили вместе.

— Я знаю, что у нее был рак, но она это не афишировала. Дети есть, с мужем она вроде не жила. Она работала с Бантеевой, — сказал Влад.

В основном Деймос и Воскобоева общались в интернете.

— Она вполне себе взрослая женщина, обычная самая. Виделись с ней всего один раз и общались только по сети в дальнейшем, — поделился Деймос.

Дария Воскобоева умерла в ночь на 6 декабря. О ее смерти сообщил в социальных сетях напарник Антон Мамон.