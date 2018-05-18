Путин наградил орденом Александра Невского президента Сербии

Владимир Путин подписал указ о награждении президента Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского. Как сообщается на официальном сайте Кремля, президент республики Сербия удостоен награды «за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией».

Ранее Пятый канал рассказывал о внеплановом визите Александра Вучича в Москву в начале октября 2018 года. Он был связан с обострением ситуации в Косово. Сербский президент заверил тогда Владимира Путина, что Сербия несмотря на давление, не войдет в НАТО. Россия в свою очередь подтвердила готовность обеспечить защиту Балканскому союзнику.