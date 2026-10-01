«Девушек смущает, мы политикой занимаемся»: Путин о визите Зеленского в Белград

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Москва высоко оценивает позицию Сербии по ключевым международным вопросам и ее отказ присоединяться к санкциям против России.

Фото, видео: Reuters/Marko Djurica; 5-tv.ru

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Тема:
Валдай

Президента России Владимира Путина не смутил визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Белград. Об этом глава государства заявил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Девушек смущает что-либо. Нас ничего не смущает. Мы политикой занимаемся», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Москва высоко оценивает сдержанную позицию Сербии по ряду острых вопросов, а также ее отказ вводить санкции против России.

Путин также заявил, что ему непонятно отношение коллективного Запада к сербскому народу. По его словам, сербы оказались разделены и вынуждены жить в разных государственных образованиях.

Отдельно глава государства затронул Дейтонские соглашения. Путин отметил, что западные страны в свое время сами участвовали в их формировании, однако теперь, по его мнению, отказываются следовать закрепленным договоренностям и навязывают сербской стороне невыгодные решения.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб «Валдай» был основан в 2004 году. Название связано с местом проведения первой конференции — она прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал клуба высоко ценится как в России, так и за рубежом. За время его существования в работе «Валдая» приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран мира.

С участниками ежегодных заседаний клуба с момента его создания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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