Москва высоко оценивает позицию Сербии по ключевым международным вопросам и ее отказ присоединяться к санкциям против России.
Фото, видео: Reuters/Marko Djurica; 5-tv.ru
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Президента России Владимира Путина не смутил визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Белград. Об этом глава государства заявил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Девушек смущает что-либо. Нас ничего не смущает. Мы политикой занимаемся», — сказал он.
Президент подчеркнул, что Москва высоко оценивает сдержанную позицию Сербии по ряду острых вопросов, а также ее отказ вводить санкции против России.
Путин также заявил, что ему непонятно отношение коллективного Запада к сербскому народу. По его словам, сербы оказались разделены и вынуждены жить в разных государственных образованиях.
Отдельно глава государства затронул Дейтонские соглашения. Путин отметил, что западные страны в свое время сами участвовали в их формировании, однако теперь, по его мнению, отказываются следовать закрепленным договоренностям и навязывают сербской стороне невыгодные решения.
С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»
Клуб «Валдай» был основан в 2004 году. Название связано с местом проведения первой конференции — она прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.
Интеллектуальный потенциал клуба высоко ценится как в России, так и за рубежом. За время его существования в работе «Валдая» приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран мира.
С участниками ежегодных заседаний клуба с момента его создания традиционно встречается президент России Владимир Путин.
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