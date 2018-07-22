«Русская Кардашьян» взбудоражила сеть очередным откровенным фото

, 14:22 Фото 126

Российская модель, известная своими невероятными формами, опубликовала пару новых снимков в голубом бикини.

Фото: Instagram @anastasiya_kvitko

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко, регулярно радующая мужскую половину человечества откровенными снимками, на этот раз выложила в Instagram, фото, на которых загорает на открытой террасе в шезлонге в небесно-голубом бикини. Менее чем за сутки снимок набрал почти 300 тысяч лайков и более четырех тысяч комментариев, подавляющее число которых публикации не подлежит.

instagram @anastasiya_kvitko

— По больше таких фото, чтобы глаза радовались.

— Настя, ты такая милая и шикарная девушка.

— Восторг для глаз! Самая чувственная женщина планеты…

— Чертовски сексуально, — пишут пользователи.

instagram @ anastasiya_kvitko

Ранее Пятый канал публиковал появившиеся в интернете фото реальной Анастасии Квитко, без фотошопа — на них 24-летняя модель выглядит далеко не так сексуально, как на снимках, которые она выкладывает в сеть сама.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

14:47
«Жадный до победы»: Депутат Госдумы предложил отправить Киркорова на «Евровидение»
14:41
Грузовое судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
14:22
«Русская Кардашьян» взбудоражила сеть очередным откровенным фото
13:52
Шмаков: профсоюзы продолжат борьбу за повышение МРОТ
13:34
Путин наградил орденом Александра Невского президента Сербии
13:25
Видео: Владимир Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в Петербурге
13:12
В Сирии реставрируют ветхозаветные святыни
12:45
Видео: на передаче томоса священник потерял сознание у ног Петра Порошенко
12:29
Участник «Битвы экстрасенсов» поделился подробностями жизни Дарии Воскобоевой
12:09
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
11:45
«Мы наверху, в горах»: Иосиф Пригожин и Валерия записали видео в бассейне
11:31
Видео: Впавшего в спячку ежа обнаружили при заливке катка в Ленобласти
11:14
Действия американского судна Fort McHenry контролируются силами Минобороны РФ
10:59
Перед смертью Дария Воскобоева поделилась секретом общения с ангелом-хранителем
10:39
Россиянина оштрафовали за покупку очков с камерой на AliExpress
10:17
Названа причина смерти звезды «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой
10:13
Бывшая любовница Гуфа исполнила эротический танец на «Доме-2»
9:53
Закон о продлении срока «скидок» на оплату штрафов вступил в силу
9:29
«Снежная ловушка»: 5 машин заблокированы из-за схода лавин в Северной Осетии
9:15
Видео: волк напал на ребенка в Челябинске

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

22.07.2018

Пышные формы русской Кардашьян едва не выпрыгнули из купальника на пляже

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама