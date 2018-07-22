«Русская Кардашьян» взбудоражила сеть очередным откровенным фото

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко, регулярно радующая мужскую половину человечества откровенными снимками, на этот раз выложила в Instagram, фото, на которых загорает на открытой террасе в шезлонге в небесно-голубом бикини. Менее чем за сутки снимок набрал почти 300 тысяч лайков и более четырех тысяч комментариев, подавляющее число которых публикации не подлежит.

instagram @anastasiya_kvitko

— По больше таких фото, чтобы глаза радовались.

— Настя, ты такая милая и шикарная девушка.

— Восторг для глаз! Самая чувственная женщина планеты…

— Чертовски сексуально, — пишут пользователи.

instagram @ anastasiya_kvitko

Ранее Пятый канал публиковал появившиеся в интернете фото реальной Анастасии Квитко, без фотошопа — на них 24-летняя модель выглядит далеко не так сексуально, как на снимках, которые она выкладывает в сеть сама.