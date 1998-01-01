«Жадный до победы»: Депутат Госдумы предложил отправить Киркорова на «Евровидение»

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Вадим Манукян считает, что на международный песенный конкурс в Израиле должен отправиться исполнитель «Ибицы».

Фото: Instagram @fkirkorov

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян считает Филиппа Киркорова самой достойной кандидатурой для участия в «Евровидении» в 2019 году. По словам депутата, «король эстрады» «самый большой фанат» этого конкурса и поэтому должен представлять нашу страну в Израиле. Его слова приводит «Экспресс-газета».

Еще одним из доводов для участия в песенном конкурсе Филиппа Бедросовича Манукян привел тот факт, что своими клипами артист «раскачал YouTube».

— В прошлом году он своими клипами раскачал YouTube, подтянул к себе молодежную аудиторию — и не только в России, заметьте. Да и участие в качестве наставника певцов из разных стран позволило Киркорову получить бесценный опыт и раскрыть для себя все секреты «Евровидения», — заявил депутат.

Несмотря на не самый успешный результат в 1995 году, тогда на конкурсе Киркоров занял лишь 17-е место, Манукян уверен, что сейчас певец как никогда готов к победе. Еще одним преимуществом по сравнению с другими артистами, депутат видит у Киркорова «жадность до победы».

— Киркоров жадный. Жадный до победы. У него крутые шоу, он все также прекрасно поет, в тусовке конкурса он уже давно свой. На мой взгляд, пришло время опыту взять верх на «Евровидении» и снова России после победы Димы Билана заполучить хрустальный микрофон, на сей раз с помощью Филиппа Киркорова, — считает Манукян.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с Юрием Лозой, который предложил отправить на «Евровидение» Евгения Петросяна и высказался по поводу поездки на конкурс Бузовой и Киркорова.

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