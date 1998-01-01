«Петросяна можно послать» — Лоза о потенциальных участниках «Евровидения»

, 14:47 Эксклюзивное интервью 74

По мнению певца, конкурс не имеет никакого отношения к песням и целиком превратился в шоу.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Ольга Бузова 331

Юрий Лоза рассказал Пятому каналу, что думает о идее отправить Сергея Шнурова и Ольгу Бузову на «Евровидение». По мнению певца, на конкурсе уже давно все решает шоу, а не умение исполнять песни. Из-за этого на «Евровидение» можно посылать кого угодно.

— Победителей («Евровидения» — прим. ред.) никто не знает. Какие-то песни, что-то пелось, хитами же они не становятся. Остается номер, а номер можно сделать из кого угодно. Петросяна можно послать — здорово, весело будет. Он еще смешнее, еще прикольней, костюм ему интересный придумать, — рассказал Лоза.

По мнению певца, эпатаж Шнурова не помешает, а даже поможет Сергею. В связи с этим Юрий вспомнил, как в 2007 году конкурс чуть не выиграла Верка Сердючка.

— Там проходят такие номера: финские ряженые (Lordi — прим. ред.), номер с раздеванием показывала латышка (Marie N — прим. ред.), Верка Сердючка спокойно могла бы победить, если бы порося на сцену вытолкала, — сказал Лоза.

Относительно Бузовой Юрий высказался более резко, намекнув на то, что Ольга совершенно не умеет петь.

— Они (организаторы конкурса — прим ред.) каким-то образом следят за тем, чтобы человек пел, а этого не получится. Ей (Бузовой — прим. ред) же придется петь, а она этого никогда не делала.

Очередное «Евровидение» пройдет в мае 2019 года, в Тель-Авиве. Ранее Пятый канал рассказывал, что букмекеры назвали вероятность, с которой Шнуров и Бузова поедут на песенный конкурс. Тот факт, что вероятность была больше, чем ноль, побудил разговоры о возможном участии Сергея или Ольги в «Евровидении».

Тема:
Ольга Бузова 331
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