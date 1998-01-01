Видео: Волочкова заявила, что останется жить на Мальдивах

Прославившаяся своей страстью к публичным обнажениям балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram очередной ролик. Но на этот раз Настя обратилась к поклонникам не из уличной купели из заснеженного Подмосковья, а с Мальдивских островов.

На видео артистка стоит по колено в Индийском океане в солнцезащитных очках, на ней надет оранжевый купальник, подчеркивающий ее «прелести».

Балерина сообщила, что остается на Мальдивах на постоянное место жительство.

— Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять, — сказала она.

После этого она разворачивается спиной к видеокамере, когда становится видна не только ее спина, но и то, что ниже, и не спеша погружается по шею в воду.

Не далее, чем неделю назад Волочкова опубликовала очередной «голый» репортаж — из деревянной купели со льдом.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Волочкова, прикрывшись банным веником, обратилась к своим подписчикам.