Видео: Волочкова заявила, что останется жить на Мальдивах

, 17:14 Видео 120

Стоя по колено в Индийском океане, балерина сказала, что остается жить на островах навсегда.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Прославившаяся своей страстью к публичным обнажениям балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram очередной ролик. Но на этот раз Настя обратилась к поклонникам не из уличной купели из заснеженного Подмосковья, а с Мальдивских островов.

На видео артистка стоит по колено в Индийском океане в солнцезащитных очках, на ней надет оранжевый купальник, подчеркивающий ее «прелести».

Балерина сообщила, что остается на Мальдивах на постоянное место жительство.

— Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять, — сказала она.

После этого она разворачивается спиной к видеокамере, когда становится видна не только ее спина, но и то, что ниже, и не спеша погружается по шею в воду.

Не далее, чем неделю назад Волочкова опубликовала очередной «голый» репортаж — из деревянной купели со льдом.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Волочкова, прикрывшись банным веником, обратилась к своим подписчикам.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

18:06
Организаторы молодежного ЧМ по хоккею удалили скандальный ролик без флага России
17:51
Пугачева завершила сольную карьеру из-за Муслима Магомаева
17:36
НВО впервые показал кадры последнего сезона «Игры престолов»
17:28
«Редко, но бывает»: Эдгард Запашный рассказал о падении акробатки и лошади
17:14
Видео: Волочкова заявила, что останется жить на Мальдивах
16:55
Угнанный Infinity хоккеиста Панарина объявлен в федеральный розыск
16:42
Теща похищенного пиратами боцмана рассказала о его любви к матери и морю
16:33
Посольство РФ: На борту затонувшего у берегов Турции судна россиян не было
16:21
Видео: Путин в Петербурге вморозил монетку в ледяную копилку и загадал желание
15:55
Шесть человек погибли при крушении грузового судна в Черном море
15:43
Путин пригласил премьера Индии как главного гостя на ВЭФ-2019 во Владивосток
15:38
Древние майя немного ошиблись — названа новая дата конца света
15:24
«Были предпосылки»: демонолог Намтар Энзигаль о смерти Дарии Воскобоевой
15:09
Владимир Путин обсудил с главой Петербурга итоги года
14:47
«Жадный до победы»: Депутат Госдумы предложил отправить Киркорова на «Евровидение»
14:41
Грузовое судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
14:22
«Русская Кардашьян» взбудоражила сеть очередным откровенным фото
13:52
Шмаков: профсоюзы продолжат борьбу за повышение МРОТ
13:34
Путин наградил орденом Александра Невского президента Сербии
13:25
Видео: Владимир Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама